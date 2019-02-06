Песков: Возможная эвакуация Мадуро в Кремле не обсуждалась

Позиция Москвы относительно поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро не изменилась, сказал сегодня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что в Москве начали сомневаться относительно способности Мадуро удержать власть в стране, передает РБК.

«Нет, позиция Кремля никак не изменилась», — сказал представитель Кремля, добавив, что тема эвакуации и спасения Мадуро «не фигурирует и не поднимается».

Говоря о контактах с США по ситуации в Венесуэле, Песков отметил, что какого-либо обмена мнениями с американской стороной у России нет.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, писало, что в Москве начали сомневаться относительно способности Мадуро удержать власть в стране. По словам источников, публично Россия не отказалась от поддержки действующего венесуэльского президента, однако в Кремле осознают, что состояние экономики страны истощает поддержку Мадуро.