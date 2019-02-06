Бразильский сенатор произвела фурор своим откровенным нарядом

Откровенный наряд бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы, более известной на родине как Паулинья, на церемонии принесения присяги при вступлении в должность вызвал бурный общественный резонанс. В соцсетях активно обсуждают ее ярко-красный топ с глубоким декольте, в котором женщина появилась в зале заседаний верхней палаты Национального конгресса Бразилии.

Столь откровенный наряд породил бурную дискуссию на ресурсе Reddit. Если одни комментаторы были восхищены смелостью женщины, другие, наоборот, раскритиковали бразильянку за излишнюю демонстрацию сексуальности.

«Она это надела, потому что никто не может сказать ей «нет», челюсти остальных лежат на полу», – пошутил один из комментаторов. Другие иронизировали, что никто даже не успел рассмотреть лица сенатора.

Бразильские СМИ были не так благосклонны и раскритиковали сенатора. Сама политик отметила, что ее наряд — напоминание мужчинам о свободе выбора женщин.