Погода на завтра: сильный ветер и дожди

В пятницу синоптики прогнозируют похолодание, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ближе к ночи местами возможен мелкий дождь. Утром слабый туман, прогнозируется также временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6 градусов тепла, днем 7-9 градусов выше нуля.

Атмосферное давление повысится с 762 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В регионах республики местами ожидаются дожди, в горах пойдет снег. Ночью и утром возможен туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от нуля до пяти градусов тепла, днем 8-13 градусов, в горах ночью от трех мороза до двух тепла, днем 3-8 градусов тепла.

Отметим, что прогнозируемый на Апшероне временами усиливающийся ветер хазри может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.