«Премиум кредит» выгоднее чем ипотека

В рамках «Премиум кредита» после оплаты первоначального взноса покупатель получает возможность оплатить оставшуюся часть на срок до 20 лет. А основной особенностью этого долгосрочного кредита заключается в том, что квартиру можно будет купить, не предоставляя никаких справок с места работы или места жительства, только на основании удостоверение личности.

Теперь стало еще легче приобрести квартиру в самом большом жилом комплексе Баку премиум класса Renessans Palace. В комплексе, который возводит компания AS Qrup İnvestment предлагается долгосрочный «Премиум кредит» по условиям, выгоднее чем ипотека.

Владельцы квартир смогут переехать в свои новые дома уже весной. Renessans Palace уже полностью готов, и планируется сдача комплекса в марте-апреле текущего года.

Renessans Palace, возведенный с учетом всех требований, предъявляемых к премиальному сегменту, состоит из четырех корпусов, двадцати блоков и 1084 квартир. На каждом этаже находятся максимум 4 квартиры. В каждом блоке установлено 3 лифта марки Mistubishi.

Высота потолков в квартирах выше стандартных размеров – 3,35 метра. Внешние стены зданий построены из термоблоков, что позволяет летом сохранять прохладу, а зимой тепло. А это позволяет экономить более 40% энергии. Четырехкамерные изосистемные окна не пропускают шум и холод бакинского ветра внутрь дома.

Renessans Palace является жилым комплексом с самым большим двором в Баку, где на территории 1,5 гектара расположены беговые дорожки, спортивные площадки и парк лесного типа.

Дополнительную информацию о предложениях и условиях кампании можно получить по телефонным номерам 0125382977 и 0507158888.