Как заявил Report начальник отдела по связям с общественностью "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев, сейчас для отвода газопровода среднего давления, проходящего под домами на садово-парковой территории в 6-м микрорайоне, прокладывается подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 315 мм и протяженностью 500 м.

Помимо этого, капитально ремонтируются и окрашиваются газопроводы различного диаметра протяженностью 1 000 м на сортировочном пункте ж/д станции в поселке Баладжар, около 3 200 м газопроводов различного диаметра в поселке Расулзаде, улицах И.Гаджиева, А.Нематуллы, К.Гаджибабабекова и А.Гусейнова, также производится капитальный ремонт газовых линий на территории 2-й Промысловой в поселке Бинагади.

"Более 70% работ уже завершено. Население будет полностью обеспечено природным газом в ближайшие сроки", - сказал он.