«Спаситель Ливии» берет под контроль крупнейшие месторождения нефти

Командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, которого также называют «спасителем Ливии», заполучил контроль над крупнейшим нефтяным месторождением страны - «Аш-Шарара», пишет Интерфакс.

Согласно информации, армия Хафтара, уже контролирующая побережье Ливии, где находятся крупные экспортные терминалы, продвинулась на юго-запад страны. Многие эксперты заявляют о ее стремлении усилить контроль над нефтяными ресурсами государства.

Оператором проекта «Аш-Шарара» является совместное предприятие ливийской нефтяной госкорпорации National Oil Corp. (NOC) с французской Total, испанской Repsol, австрийской OMV и норвежской Equinor.

Представитель ливийской национальной армии Ахмед Аль-Мисмари заявил, что месторождение было захвачено без боевых действий, сообщает агентство Bloomberg.