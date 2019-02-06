Главой УЕФА вновь стал Чеферин

51-летний словенец был единственным кандидатом на выборах.

В своей речи Александер Чеферин заявил, что его избрание 2,5 года назад было «прыжком в неизвестность».

«В то время футбол и на европейском, и на мировом уровнях оказался в самом серьезном управленческом кризисе за всю историю. И все же вы доверили ключи от дома UEFA практически незнакомому человеку»,— сказал он, отметив важность сохранения наследственности и защиты богатой истории организации.

В сентябре 2016 года Александер Чеферин стал седьмым президентом UEFA. До этого он возглавлял Футбольную ассоциацию Словении.