Джахангир Гаджиев: "Куда пошли 10 миллиардов?!" обновлено
Продолжая свое выступление на заседании суда, бывший глава Межбанка Джахангир Гаджиев отметил, что он не знает большинства людей, которых обвиняют вместе с ним.
«Я не хочу никого обвинять. Этих бедолаг запугали и заставили написать, что они получали поручения от меня. Я здесь не знаю никого, кроме двух людей. Я не давал никому поручений. Кстати, вы установили, как мы делили деньги? Как тогда вы возбудили уголовное дело? Какие грязные деньги? Эти средства вышли из банка и были оплачены налоги. Они были переведены в зарубежные банки и направлены на соответствующие проекты. Я не осуждаю следствие, они говорят, что принимали решение на основе экспертных заключений»,- сказал он.
В этот момент гособвинитель выразил протест выступлению Джахангира Гаджиева. Прокурор счел недопустимым ссылаться необоснованные доказательства до оглашения экспертного заключения.
Джахангир Гаджиев также напомнил, что в годы его правления Межбанк не был государственной структурой, государству принадлежали только 50,2% акций.
«После меня банк начал работать с убытками. Я не наносил ущерб банку. Капитал начал снижаться в 2015 году. Можете проверить. Пока необходимые отчеты не принесут сюда, вы не сможете вести судебное расследование. Нельзя принять решение, не проанализировав эти цифры. И еще у меня был частный бизнес, я не был госслужащим», - подчеркнул он.
Прокурор снова выразил протест, требуя, чтобы обвиняемый говорил по существу дела. На что получил резкий ответ: «Вы заковали мои руки, а теперь хотите и рот заткнуть. А как мне себя тогда защищать?»
Джахангир Гаджиев снова заявил о невиновности и своей, и людей, которые сидят вместе с ним на скамье подсудимых.
«В мое время активы Межбанка составляли 7 миллиардов долларов. Вычтите оттуда кредиты, выданные государственным организациям, и останется два миллиарда на частные проекты. Когда к двум прибавляешь два, получается четыре, но никак не 24! Нельзя растратить больше двух миллиардов. Если растрачено два миллиарда, то почему тогда у государства взяли 12? Куда пошли 10 миллиардов долларов? Вот где настоящее преступление. И его совершили уже после нас», - заявил обвиняемый.
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В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева и других обвиняемых, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
На заседании под председательством судьи Фаика Ганиева обвиняемый Дж.Гаджиев дал показания, а затем ответил на вопросы прокурора.
По словам Гаджиева, 4,17 миллиарда манатов, в присвоении которых его обвиняют, соразмерны с резервами Центробанка.
«Что касается активов московского филиала Межбанка, то его активы были близки к 2 миллионам манатов. Каким же образом я мог присвоить 4,7 миллиарда? Просто вдумайтесь в эти цифры… Покажите, как эти деньги попали на мои счета и счета моих родственников. Есть у вас такие доказательства?», - сказал подсудимый.
Экс-глава банка добавил, что знал обвиняемого вместе с ним Д.Халилова еще с молодости, однако не имел с ним деловых отношений. "Дуньямин Халилов по моему поручению контролировал некоторые проекты", - заявил он.
На заседании объявлен перерыв.