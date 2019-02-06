Отдел информации 15:29

Продолжая свое выступление на заседании суда, бывший глава Межбанка Джахангир Гаджиев отметил, что он не знает большинства людей, которых обвиняют вместе с ним. «Я не хочу никого обвинять. Этих бедолаг запугали и заставили написать, что они получали поручения от меня. Я здесь не знаю никого, кроме двух людей. Я не давал никому поручений. Кстати, вы установили, как мы делили деньги? Как тогда вы возбудили уголовное дело? Какие грязные деньги? Эти средства вышли из банка и были оплачены налоги. Они были переведены в зарубежные банки и направлены на соответствующие проекты. Я не осуждаю следствие, они говорят, что принимали решение на основе экспертных заключений»,- сказал он.

В этот момент гособвинитель выразил протест выступлению Джахангира Гаджиева. Прокурор счел недопустимым ссылаться необоснованные доказательства до оглашения экспертного заключения. Джахангир Гаджиев также напомнил, что в годы его правления Межбанк не был государственной структурой, государству принадлежали только 50,2% акций. «После меня банк начал работать с убытками. Я не наносил ущерб банку. Капитал начал снижаться в 2015 году. Можете проверить. Пока необходимые отчеты не принесут сюда, вы не сможете вести судебное расследование. Нельзя принять решение, не проанализировав эти цифры. И еще у меня был частный бизнес, я не был госслужащим», - подчеркнул он. Прокурор снова выразил протест, требуя, чтобы обвиняемый говорил по существу дела. На что получил резкий ответ: «Вы заковали мои руки, а теперь хотите и рот заткнуть. А как мне себя тогда защищать?» Джахангир Гаджиев снова заявил о невиновности и своей, и людей, которые сидят вместе с ним на скамье подсудимых. «В мое время активы Межбанка составляли 7 миллиардов долларов. Вычтите оттуда кредиты, выданные государственным организациям, и останется два миллиарда на частные проекты. Когда к двум прибавляешь два, получается четыре, но никак не 24! Нельзя растратить больше двух миллиардов. Если растрачено два миллиарда, то почему тогда у государства взяли 12? Куда пошли 10 миллиардов долларов? Вот где настоящее преступление. И его совершили уже после нас», - заявил обвиняемый. * * *