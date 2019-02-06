Десятки тонн фальшивых лекарств были на прилавках Баку

«Сотрудники Главного таможенного управления города Баку (ГТУГБ) задержали для дополнительной проверки крупную партию лекарственного препарата «Yodex S Povidon», общим весом 10 т и стоимостью $12,5 тыс., предназначенную для ООО «City Farm», - отмечается в сообщении.

В ходе изучения документации удалось установить, что все препараты были фальсифицированы. Собранные в связи с этим доказательства направлены для расследования в главное оперативно-следственное управление ГТК.

В связи с этим в отношении Пярвиза Гасанова, который занимается таможенными вопросами в ООО «Центра аналитической экспертизы» Минздрава, возбуждено уголовное дело по статье 206.1 «Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Азербайджана товаров или иных предметов, совершенное с обманным использованием документов» УК АР. Решением суда он взят под стражу.

Как сообщает ГТК, вышеперечисленная партия лекарственных препаратов была уничтожена сотрудниками ГУТГБ на экологическом полигоне.