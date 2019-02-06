Самолет совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

Пассажирский лайнер Boeing 737 компании Norwegian Air, совершавший рейс DY4321 из Стокгольма в Ниццу, был вынужден вернуться в стокгольмский аэропорт "Арланда" из-за сообщения о бомбе на борту и угрозе взрыва, сообщает сайт шведского телеканала Expressen.

Согласно информации, на борту самолета находятся 169 человек. В авиакомпании подтвердили, что самолет вернулся в аэропорт вылета.

По данным SVT, на борту также находилась группа шведских пловцов, которые направлялись в Ниццу на соревнования.