Анкару поставили перед выбором: Patriot или С-400?

США отзовут предложение по продаже зенитных ракетных комплексов Patriot, если Турция все же купит у России ЗРК С-400, сообщает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на источник в США.

"Если Турция закупит С-400, то процесс по Patriot будет завершен", - приводит телеканал слова источника, который комментирует прошедшие в Вашингтоне переговоры между представителями МИД Турции и Госдепартамента США.

Источник также подтвердил намерения США вывести войска из Сирии и выполнить данные ранее Турции обещания по реализации дорожной карты по Манбиджу.

При этом он отметил, что "переговоры между Анкарой и Вашингтоном прошли позитивно".