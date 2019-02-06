Дипломатический скандал между Парижем и Римом

"Франция и Италия объединены общей историей, они разделяют одну судьбу, вместе строили единую Европу и работали во имя мира. Франция глубоко привязана этим дружеским отношениям, которые питают взаимодействие во всех областях и сближают наши народы. Франко-итальянская дружба как никогда необходима для решения задач, стоящих перед нами в XXI веке", - говорится в сообщении министерства.

Франция отзывает своего посла в Италии для консультаций, говорится в коммюнике французского МИД, сообщает РИА Новости.

Однако, отмечается в коммюнике, "в течение нескольких месяцев Франция становилась объектом для повторяющихся обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений".

"Прецедентов такому не было с окончания войны...", - подчеркивают в МИД Франции.

В коммюнике говорится, что "последние случаи вмешательства представляют собой недопустимую провокацию", "они нарушают уважение к демократическому выбору дружественного народа".

"В связи с этой беспрецедентной ситуацией французские власти приняли решение отозвать посла Франции в Италии для консультаций. Франция призывает Италию действовать во имя возвращения отношений, основанных на взаимной дружбе и уважении", - заключают в министерстве.

В последнее время в отношениях между Италией и Францией возникла определенная напряженность в связи с высказываниями некоторых итальянских политиков. Во вторник лидер популистского движения Италии «Пять звезд» Луиджи Ди Майо встретился недалеко от Парижа с лидерами антиправительственных акций протеста, призвал общественников не сдаваться и предложил им «необходимую поддержку». Эту встречу во французском МИД назвали новой недопустимой провокацией, попросив Ди Майо не вмешиваться во внутренние дела другого европейского государства.