Мадуро отказался от гуманитарной помощи: «Мы не нищие»

Армия Венесуэлы по поручению президента Николаса Мадуро заблокировала мост на границе с Колумбией из-за планов оппозиции по доставке гуманитарной помощи в страну, сообщает CNN.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо назвал приграничный колумбийский город Кукута одним из трех пунктов привлечения международной помощи. Его заявление усилило напряженность в отношениях с правительством Мадуро и вынудило последнего заблокировать мост несмотря на то, что многие в стране остро нуждаются в продовольствии и медикаментах.

Мадуро отказался от международной помощи, сказав: «Мы не нищие».

В качестве преграды использовали одну оранжевую автоцистерну и два больших синих контейнера.

Правительство Венесуэлы опасается, что гуманитарный конвой станет проводником вторжения в Венесуэлу под руководством США, чтобы свергнуть Мадуро.