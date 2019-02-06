Ильхам Алиев выделил деньги на устранение последствий землетрясения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по устранению последствий землетрясения, произошедшего в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, для устранения ущерба, нанесенного жилым домам, социальным и инфраструктурным объектам в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 году, МЧС Азербайджана первоначально будет выделено два миллиона манатов.