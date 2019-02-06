В Украине армянские товары продавали под азербайджанским флагом
Торговая сеть «Ашан Украина» разместила на полках своих гипермаркетов армянские товары под азербайджанским флагом, пишет Rusarminfo.
О произошедшем представители армянской общины сообщили в фонд «Армянская инициатива».
«Президент фонда Айк Агванян поехал в «Ашан» по адресу: улица генерала Ватутина, 2, а также в другие магазины сети в Киеве и убедился в достоверности информации. Агванян сфотографировал полки с флагом Армении, которые были почти пустыми. А в это время полки с флагом Азербайджана были заполнены товарами, произведенными в Армении», — сообщает пресс-служба армянского фонда.
В «Ашан» было отправлено официальное письмо, после чего руководство сети исправило ситуацию на полках магазинов.