Пашинян игнорирует белорусского кандидата

«Процесс пока никак не продвигается. Встреча с премьер-министром Армении еще не состоялась. Я отправил предложение встретиться в любое удобное время для армянской стороны. Пока ответа не получили. Все остальные государства-члены ОДКБ выразили поддержку кандидатуре от Беларуси», - сказал Зась на встрече с журналистами в Минске.

Он также добавил, что в уставе Организации Договора о коллективной безопасности прописана возможность принятия решений ограниченным составом. Однако, по словам Станислава Зася, в данном случае такой метод неприемлем и для нормальной работы военно-политического блока необходимо решение на основе консенсуса.