Во Франции снова вспыхнул скандал с телохранителем Макрона

Так называемое «дело Беналлы» разгорелось в прошлом году. Тогда сотрудника охраны Макрона Александра Беналла обвинили в применении силы к протестующим во время первомайской демонстрации в Париже. Охранник Макрона попал на видео, которое впоследствии опубликовала французская газета Le Monde. Как отмечает агентство, избиение демонстранта телохранителем Макрона вызвало «национальный скандал».

Скандал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его телохранителем снова в центре внимания, отмечает агентство Bloomberg.

Прокуратура Парижа 4 февраля направила бригаду для проведения обысков в офисе расследовательского издания Mediapart, которое опубликовало расследование в отношении бывшего телохранителя Макрона. Издание назвало попытку рейда «атакой на свободу СМИ», говорится в материале.

Французские власти опровергли сообщения о том, что прокуроры были намерены вмешаться в расследование издания, поясняет Bloomberg. В Mediapart не допустили властей в своей офис, однако в организации заявили, что передали необходимую информацию.

Как сообщается в материале со ссылкой на AFP, прокуратура пыталась совершить рейд в офис издания по обвинению в нарушении конфиденциальности, а также из-за использования незаконных устройств прослушивания.

Теперь рейтинг одобрения Макрона после небольшого роста снова под угрозой, констатирует агентство.