В Азербайджан экстрадированы десятки преступников

Скрывавшиеся за рубежом 30 преступников экстрадированы в Азербайджан, сказал генпрокурор Закир Гаралов в ходе расширенного заседания коллегии, посвященного проведенной в 2018 году органами прокуратуры работы и обсуждению предстоящих задач, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Согласно информации, в результате эффективного сотрудничества Управления Генпрокуратуры по международным связям с соответствующими структурами иностранных государств совместно с Министерством внутренних дел была произведена поимка и экстрадиция в Азербайджан 30 лиц, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, которые долгое время скрывались от правосудия за рубежом.

Также было обеспечено исполнение следственных поручений в связи с правовой поддержкой уголовных дел, следствие по которым продолжается.

Отметим, что заседание прошло при участии руководящего состава центрального аппарата, Республиканской военной прокуратуры, прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, Военной прокуратуры Нахчыванской АР и прокуратур города Баку, а также военных районных (городских) и участковых прокуроров.