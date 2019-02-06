Меркель: Европа не попадет в зависимость от России

Меркель заявила, что ЕС не попадет в зависимость от российского газа из-за строительства трубопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС. Об этом она сообщила в Братиславе, куда явилась на переговоры с главами правительств стран Вишеградской группы — Венгрии, Польши, Словакии и Чехии.

«Окажемся ли мы в зависимости от России благодаря второму газопроводу? Я говорю: "Нет", если мы в то же время проведем диверсификацию», — сказала Меркель.

В прошлом году Министерство иностранных дел Германии опубликовало на своем сайте небольшую заметку «Независимость через диверсификацию», в которой сообщалось, что у России Германия закупает примерно столько же газа, сколько у Нидерландов (около 30 процентов).