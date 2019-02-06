Сенатор Арашуков пожаловался на сокамерника-террориста

Арестованный по делу об убийствах и участии в преступном сообществе сенатор Рауф Арашуков пожаловался на то, что в СИЗО «Лефортово» его поселили в одной камере с осужденным за терроризм. Как отмечает «Интерфакс», соответствующее заявление Арашуков сделал на заседании Мосгорсуда.

«Я оказался в камере с уже осужденным на 18 лет по 205-й статье — по терроризму. С террористом поселили. Действующего члена Совета Федерации! Где такое возможно, что происходит вообще?», — сказал сенатор.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) отметили, что осужденного за терроризм сокамерника Арашукова переведут в другую камеру после вступления его приговора в силу. В ведомстве объяснили, что Арашукову и его сокамернику предъявлено обвинение по одной и той же статье, а потому их совместное содержание не противоречит закону.