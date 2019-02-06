Ильхам Алиев в Шамахе: "Я обязательно должен был быть здесь, рядом с вами"
Находясь в Шамахинском районе, президент Ильхам Алиев ознакомился со строениями, пострадавшими от землетрясения, сообщает АзерТадж. В частности, глава государства посетил дом №33 на улице Салмана Мумтаза, который принадлежит Расиму Гасанову. Ильхаму Алиеву доложили, что дом находится в аварийном состоянии и полностью разрушены две из пяти комнат.
Президент Ильхам Алиев: Не беспокойтесь, будут построены новые дома.
Местная жительница: Дай вам бог здоровья и долгих лет жизни. Как хорошо, что вы есть, мы очень гордимся вами.
Президент Ильхам Алиев: Мы восстановим дома, построим заново, даны соответствующие поручения. Сотрудники МЧС со вчерашнего дня находятся в Шамахе и хорошо работают. Учитываются все обращения, проводится осмотр домов. Где возможно восстановить дома, восстановят. Где это невозможно сделать, будут построены новые дома. Государство берет на себя эту работу. Конечно, по моему мнению, восстановить это дом невозможно. Какая помощь будет оказана до тех пор, пока построят новый дом?
Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров: Господин президент, у кого есть возможность или другие места во дворе разместились там. Остальных мы временно размещаем вместе с исполнительной властью района. По вашему поручению, со вчерашнего дня проведен осмотр 73 домов. Пока мы установили аварийное состояние 26 домов, но обращений много. К нам поступило 750 обращений. Десять комиссий работают в Шамахинском районе, еще по две комиссии работают в Агсуинском и Исмаиллинском районах. Мы увеличим число комиссий, чтобы еще быстрее выполнить ваше поручение.
Президент Ильхам Алиев: В скором времени этот дом будет заново построен. Временно должна быть оказана вся необходимая помощь, даны поручения. Вы не беспокойтесь.
Местная жительница: Большое вам спасибо. Да поможет вам Аллах.
Затем глава государства посетил дом №7 по улице Видади Мамедова, который принадлежит Маиле Гулиевой. Этот дом находится в аварийном состоянии, у него обвалилась стена одной из комнат.
Еще один из авариных домов расположен на улице Саттара Бахлулзаде и принадлежит Вугару Тейфурову. Президент осмотрел дом, в котором полностью разрушена одна из комнат и поговорил с жильцами.
Жильцы дома: Добро пожаловать господин президент. В тяжелый момент вы пришли к нам. Дай Аллах вам здоровья.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо вам. Вы знаете, что я часто бываю в Шамахе. Мы вместе участвовали здесь в открытии инфраструктурных проектов, социальных объектов, сельскохозяйственных объектов. Конечно, когда произошло такое событие, я обязательно должен был быть здесь, рядом с вами, чтобы в первую очередь оказать поддержку, а затем ознакомиться с ситуацией. Есть разрушения, но, к счастью, никто не погиб. Должен сказать, что в кратчайшие сроки будут восстановлены либо отстроены заново все аварийные дома. Работает специальная комиссия, сотрудники МЧС со вчерашнего дня находятся здесь. Также работает местная исполнительная власть.
Пока они заняты размещением пострадавших граждан. Будет подписано соответствующее распоряжение, в ближайшее время предусмотрено восстановление домов. Из Резервного фонда президента будут выделены деньги. Сейчас есть сотни обращений. Как мне доложили, пока рассмотрены более 70 обращений и составлены соответствующие акты. На основе этих актов будут проведены все ремонтно-восстановительные работы. Граждане не должны беспокоиться, азербайджанское государство всегда рядом со своим гражданином.
Жильцы: Спасибо большое. Мы всегда вас поддерживаем и всегда находимся рядом с вами.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо большое. Я тоже горжусь вами, что в такие сложные дни вы проявляете терпение и верите, что азербайджанское государство, правительство всегда рядом с вами. Так было и будет всегда. Как у добровольцев, так и сотрудников исполнительной власти и МЧС есть одно желание – помочь гражданам. Я считаю, что восстановительные работы должны быть скоро начаты. Средства будут выделены.