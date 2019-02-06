Ильхам Алиев в Шамахе: "Я обязательно должен был быть здесь, рядом с вами"

21:19

Находясь в Шамахинском районе, президент Ильхам Алиев ознакомился со строениями, пострадавшими от землетрясения, сообщает АзерТадж. В частности, глава государства посетил дом №33 на улице Салмана Мумтаза, который принадлежит Расиму Гасанову. Ильхаму Алиеву доложили, что дом находится в аварийном состоянии и полностью разрушены две из пяти комнат.

Президент Ильхам Алиев: Не беспокойтесь, будут построены новые дома. Местная жительница: Дай вам бог здоровья и долгих лет жизни. Как хорошо, что вы есть, мы очень гордимся вами. Президент Ильхам Алиев: Мы восстановим дома, построим заново, даны соответствующие поручения. Сотрудники МЧС со вчерашнего дня находятся в Шамахе и хорошо работают. Учитываются все обращения, проводится осмотр домов. Где возможно восстановить дома, восстановят. Где это невозможно сделать, будут построены новые дома. Государство берет на себя эту работу. Конечно, по моему мнению, восстановить это дом невозможно. Какая помощь будет оказана до тех пор, пока построят новый дом? Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров: Господин президент, у кого есть возможность или другие места во дворе разместились там. Остальных мы временно размещаем вместе с исполнительной властью района. По вашему поручению, со вчерашнего дня проведен осмотр 73 домов. Пока мы установили аварийное состояние 26 домов, но обращений много. К нам поступило 750 обращений. Десять комиссий работают в Шамахинском районе, еще по две комиссии работают в Агсуинском и Исмаиллинском районах. Мы увеличим число комиссий, чтобы еще быстрее выполнить ваше поручение.

Президент Ильхам Алиев: В скором времени этот дом будет заново построен. Временно должна быть оказана вся необходимая помощь, даны поручения. Вы не беспокойтесь. Местная жительница: Большое вам спасибо. Да поможет вам Аллах. Затем глава государства посетил дом №7 по улице Видади Мамедова, который принадлежит Маиле Гулиевой. Этот дом находится в аварийном состоянии, у него обвалилась стена одной из комнат. Еще один из авариных домов расположен на улице Саттара Бахлулзаде и принадлежит Вугару Тейфурову. Президент осмотрел дом, в котором полностью разрушена одна из комнат и поговорил с жильцами. Жильцы дома: Добро пожаловать господин президент. В тяжелый момент вы пришли к нам. Дай Аллах вам здоровья.