США ищут российских наемников в Венесуэле

Глава Южного командования США адмирал Крейг Фоллер выступил в Сенате с большим отчетом по ситуации в Венесуэле.

В настоящее время военные США проверяют информацию о «российских наемниках» в Венесуэле, которые, по данным СМИ, были переброшены туда для охраны президента Николаса Мадуро.

По словам Фоллера, Вашингтон внимательно следит за ситуацией и ищет доказательства данным агентства Reuters о пресловутой ЧВК «Вагнера».

Он заявил также, что США обеспокоены вмешательством Китая в дела Венесуэлы, в частности, в киберпространстве.

«Китайцы там, и они вовлечены в киберактивность таким образом, что это совершенно не помогает демократическому разрешению ситуации», — сказал Фоллер.