Испугавшийся землетрясения верблюд убил рабочего в Хызы

Испугавшийся землетрясения верблюд убил рабочего в поселке Алтыагадж Хызынского района, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, инцидент произошел в 11 часов вечера 5 февраля в одном из отелей, расположенных в поселке. Верблюда при отеле держали для развлечения гостей.

Согласно информации, работавший на территории отеля Алибала Алиев (1961 г.р.) приблизился к вольеру с верблюдом. В этот момент произошло землетрясение, которое напугало животное.

Верблюд атаковал рабочего и убил его укусами и ударами копыт.

По факту ведется расследование.