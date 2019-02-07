Министры выходят к народу

Глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов первым среди высокопоставленных азербайджанских чиновников провел онлайн-трансляцию, в ходе которой ответил на все вопросы пользователей соцсети Facebook.

Трансляция проводилась на личной странице Вюсала Гусейнова, и любой желающий мог задать госчиновнику интересующий его вопрос.

«Как вы знаете, в конце каждого месяца мы проводим прием граждан. Однако в ходе этих приемов граждане в большинстве своем обращаются с частными вопросами. Посредством такой онлайн-трансляции мы хотели выслушать и ответить вопросы, которые интересуют большинство граждан страны», - сказал Вюсал Гусейнов, отвечая на вопросы пользователей.

В ходе трансляции пользователи соцсетей задавали госчиновнику вопросы, связанные с приемом на работу в Государственную миграционную службу, а также вопросы, касающиеся миграционного законодательства. Эта инициатива была с восторгом воспринята интернет-пользователями, которые особо подчеркнули отзывчивость госчиновника.

Отметим, что в своих последних выступлениях президент И.Алиев неоднократно призывал высокопоставленных чиновников более внимательно и ответственно относиться к проблемам граждан страны, а общественность - укреплять гражданский контроль над государственными институтами.