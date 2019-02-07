Иран показал новую баллистическую ракету
Иран продемонстрировал новую баллистическую ракету класса «земля-земля» - «Дизфуль» дальностью действия 1000 км. Показ состоялся на подземном заводе по производству ракет, сообщает агентство Fars.
«Мы рассматриваем массовое производство интеллектуальных ракет, которые вобрали в себя новейшие достижения науки и техники, как свидетельство растущих возможностей наших технологий, - заявил на церемонии главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции дивизионный генерал Мохаммад Али Джаафари. - Работа этого завода, расположенного глубоко под горами, - ответ на действия Запада, который думает, что способен санкциями и угрозами ограничить наши действия».