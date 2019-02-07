Минобороны Грузии об избиении солдата Эльджана Эфендиева

Расследование инцидента в Национальном учебном центре Крцаниси (близ Тбилиси) на данном этапе не подтверждает факт избиения срочника Эльджана Эфендиева, говорится в заявлении на сайте министерства обороны.

Конфликт между сослуживцами произошел в среду вечером. Эфендиев и его родители настаивают на том, что его избили.

В Крцаниси Эфендиева перевели с военной базы Алгети (регион Квемо Картли), где он прошел курс начальной боевой подготовки.

"В связи с фактом возможного противостояния между срочниками в Учебном центре сил обороны и командованием военного образования министерства обороны Грузии "Крцаниси" в департаменте военной полиции возбуждено уголовное дело", - говорится в заявлении.

Расследование идет по факту возможного нарушения правил взаимоотношений между военнослужащими, что сопровождалось унижением чести или достоинства потерпевшего либо его принуждением.