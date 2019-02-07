Парламент Греции одобрил вступление Македонии в ЕС
Протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО ратифицирован в парламенте Греции.
Как сообщает телеканал Vouli, внесенный МИД Греции документ рассматривал постоянный комитет по нацобороне и иностранным делам.
Протокол под названием «Ратификация протокола к Североатлантическому договору о присоединении Республики Северная Македония» был принят большинством голосов.
Парламент полного состава рассмотрит документ в пятницу после коротких дебатов.
Ранее протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО был ратифицирован всеми странами альянса на встрече в Брюсселе.