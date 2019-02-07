Эрдоган призвал США отменить пошлины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны отменить пошлины на импорт турецкой стали, назвав их большим препятствием для увеличения объемов торговли, передает Reuters.
Эрдоган заявил американским и турецким бизнесменам в Анкаре, что Турция и США должны участвовать в совместных инвестициях в оборонные и космические технологии.
Вашингтон удвоил пошлины на турецкую сталь и алюминий в августе прошлого года, в период напряженности в отношениях двух стран в связи с арестом американского пастора в Турции.