Гюльнар Алиева 04:55

Отреагировав на многочисленные жалобы, поступившие в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана, полиция провела операцию в сети магазинов Lady Sharm, действующей в Баку и регионах, а также на складах этих магазинов. Как уже сообщал ранее haqqin.az, в ходе операции были выявлены многочисленные случаи нарушения законов, прав потребителей, циничного обмана клиентов.

Расследование выявило, что на предлагаемую в торговых объектах Lady Sharm низкокачественную одежду китайского производства в подпольных цехах сети прикреплялись этикетки известных брендов Chanel, Fendi, Dolce & Gabbana, Valentino, Chiristian Dior, İtterre и др. И все эти якобы брендовые вещи с поддельными этикетками продавалась по цене, во много раз превышающей их истинную стоимость. Отметим, что среди клиентов Lady Sharm, реклама которой постоянно ежедневно мелькает на телевидении, были и представители шоу-бизнеса. Щеголяя на разного рода шоу-передачах в своих вычурных нарядах, они и не подозревали, что все это завезено из самых дешевых пошивочных Китая и стоит сущие копейки, а не те непомерные суммы, которые они заплатили за эти фальшивки. Несмотря на то, что Главное управление по борьбе с организованной преступностью не только провело в сети магазинов Lady Sharm операцию, но и конфисковало контрафактную продукцию, реклама известных брендов на их витринах все еще призывает купить здесь наряды «лучших мировых фирм». В магазине Lady Sharm, расположенном рядом со станцией метро «Нефтчиляр», покупателям даже предлагается 50%-ная скидка на все товары. Продавцы здесь утверждают, что вещи у них, хоть, конечно, и не продукция Chanel или Christian Dior, тем не менее родом из Италии и Турции, а не из подпольных цехов Китая.

«Одежду, на которой приделаны фальшивые этикетки, давно из продажи убрали», - приняв корреспондентов haqqin.az за покупателей, уверяет продавец. Назвать свое имя он, однако, отказался... Ответственность ему явно ни к чему. Между тем в отделе обуви и дамских сумок реклама знаменитых брендов так и красуется, но продавщица решительно отвергла предположение журналистов, что поддельный товар все еще выдается за элитную продукцию. «Вы что, не знаете, что сумка Gucci не может стоить 100 манатов? Может еще, хотите купить кожаную обувь всего за 50 манатов? Но вообще-то, какая разница - лишь бы товар был качественным», - заявила она. Одна из покупательниц интересуется, почему шерстяная кофта, которую она в ноябре прошлого года покупала за 157 манатов, сейчас стоит всего 35 манатов. Работники выучено объясняют, что сейчас период скидок на одежду осенне-зимнего сезона.

Чтобы как-то успокоить расстроенную клиентку, продавщица обращается к нам, спрашивая, покупали ли мы что-нибудь у них в магазине. Пришлось ответить, что нет, потому как всегда сомневались в качестве и, тем более, брендовости здешнего ассортимента. Другая продавщица вдруг доверительно пожаловалась, что позвонила постоянная клиентка – певица и заявила, что опозорилась из-за купленного в Lady Sharm платья – оказалось дешевой подделкой. «То же мне, знаток. Еще недавно ни о каких брендах эта певичка и не слышала, а теперь заявляет, что опозорились! Да и какая разница – бренд это или нет? Лишь бы вещь качественная была», - возмущается продавщица. В магазине все единодушны в том, что из-за мошенничества руководителей сети Lady Sharm не должны страдать простые работники. «Вы и в другие магазины зайдите. Все работают так же – перешивают этикетки и продают. Наши покупатели, особенно женщины, предпочитают всякое барахло из Италии, Франции и Турции качественным китайским вещам», - говорит одна из продавщиц. Мы прислушались к этому совету и отправились по другим торговым точкам. Все магазины в районе станции метро «Нефтчиляр» предлагают покупателям 50-70%-ные скидки. Чувствуется, что события вокруг сети Lady Sharm вызвали панику, потому что все и везде резко подешевело. Так, например, в магазине детской обуви пара туфелек, которая раньше стоила 47 манатов, продается теперь всего за 10 манатов. Причем продавец не скрывает, что обувь китайского производства и что он предпочитает говорить покупателям правду о происхождении товара.

Мы побывали и в магазинах сети LC Waikiki у станций «Нефтчиляр» и «28 мая». Здесь, не останавливаясь ни на минуту, транслируется звуковая реклама, утверждающая, что все товары изготовлены из экологически чистых составляющих, что у каждого предмета есть гигиенический сертификат и т.д. Однако на просьбу показать нам эти самые сертификаты продавцы отвечают, что для этого надо обратиться в головной офис компании. Хотя такие сертификаты должны находиться в магазинах и предъявляться покупателю по первому требованию. «У нашей компании есть официальный сайт. Вы можете зайти на него и узнать все, что вас интересует. В магазинах нашей сети в Турции продаются точно такие же вещи», - уверяют работники магазинов, отказываясь предоставлять дополнительную информацию. Один из покупателей посоветовал обратиться в сеть магазинов секонд-хенд Memi. Только там можно найти настоящие брендовые вещи, хоть и использованные.