Умер Сергей Юрский

Умер актер театра и кино Сергей Юрский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Театра Моссовета.

В конце декабря прошлого года СМИ сообщали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре заявили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. С 1978 года жил и работал в Москве в Театре имени Моссовета, в котором поставил такие спектакли как "Тема с вариациями", "Правда — хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын" и другие. С 1991 года играл и ставил спектакли на сцене театра "Школа современной пьесы".

Юрский также известен зрителям по ролям в кинофильмах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" и многих других.