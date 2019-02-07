Тело Эмилиана Салы подняли со дна Ла-Манша Фото
Среди обломков легкомоторного самолета, разбившегося над Ла-Маншем, найдено тело футболиста клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, подтвердила полиция английского графства Дорсет.
Согласно информации, накануне криминалисты провели официальную процедуру опознания тела, поднятого со дна Ла-Манша. Поиски тела пилота самолета Дэвида Ибботсона продолжаются.
Руководство «Кардифф Сити» выразило соболезнования семье погибшего футболиста.
Напомним, самолет, на котором летели Эмилиано Сала и Дэвид Ибботсон, пропал с радаров 22 января. Обломки самолета были найдены на дне Ла-Манша 4 февраля. Незадолго до крушения аргентинский футболист перешел в «Кардифф» из французского «Нанта». Сумма трансфера составила рекордные для британского клуба 15 миллионов фунтов.