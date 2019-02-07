В Кемеровской области РФ автобус «КамАЗ» с рабочими угольного разреза «Распадский» сорвался и упал в обрыв. Погибли шесть человек, сообщает ТАСС.

Согласно информации, 16 горняков получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По данным пресс-службы областного Следственного комитета, автобус пролетел около 8 метров и рухнул на дно угольного отвала.

В департаменте охраны здоровья Кемеровской области ТАСС сообщили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные 12 – в состоянии средней степени тяжести.