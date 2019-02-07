Пограничники предотвратили ввоз в Азербайджан 21 килограмма наркотиков Есть арестованные
В результате успешных оперативных мероприятий, проведенных Государственной пограничной службой Азербайджана с 3 по 7 февраля, пресечена контрабандная переправка через границу с Ираном 21,775 кг наркотических веществ, в том числе 10,115 кг героина, сообщили haqqin.az в Госпогранслужбе.
Согласно информации, задержаны двое граждан Азербайджана - жители Физули Сеймур Гасанов и Рамиль Исмайлов.
Четверым нарушителям государственной границы удалось скрыться от преследования.
В частности, 4 февраля в Бейлаганском районе в направлении азербайджано-иранской границы неизвестный нарушитель, не подчинившись приказу пограннаряда остановиться, скрылся, бросив на землю упаковку. В ней были обнаружены 10,115 кг героина и пистолет марки Blow 2003 mini.