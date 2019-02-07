Сын Азада Рагимова все же участвовал в скандальном заседании …И обвиняет во всем прессу
Сын министра молодежи и спорта Азербайджана - Ариф Рагимов, глава компании Baku City Circuit, занимающейся организацией гонок «Формулы-1» в Азербайджане, высказал свое мнение о недавнем продлении контракта до 2023 года включительно и состоявшемся чуть ранее скандальном собрании Ассоциации промоутеров «Формулы-1» (FOPA).
Организатор Гран-при Азербайджана считает, что FOPA должна извлечь уроки из того медиа-шторма, который она создала своим открытым письмом, адресованным боссам «Формулы-1», пишет ESPN.
Напомним, что промоутеры 16 гонок «Формулы-1», объединенные в FOPA, выступили против американской компании Liberty Media, которая является владельцем чемпионата. Они выразили свое недовольство относительно ряда вопросов.
Встреча состоялась в Лондоне. В день, когда данная информация появилась в зарубежных СМИ, иностранные медиа сообщили, что во встрече участвовали и представители Азербайджана. Однако глава отдела маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit Нигяр Арпадараи заявила тогда haqqin.az, что «у нас c Liberty Media нормальные отношения, и в этом разговоре нас не было».
В то же время, судя по высказываниям Арифа Рагимова, опубликованным сегодня на сайте ESPN, в каких-то «разговорах» он все же участвовал.
«Ариф Рагимов присутствовал на обоих заседаниях», - пишет американское издание.
«Мы являемся членами FOPA, и я участвовал в этой встрече, - говорит сам Рагимов. – Но у нас и в мыслях не было идеи атаковать «Формулу-1» и принуждать их делать то, чего они не делают. Идея FOPA состояла в том, чтобы все промоутеры собрались вместе и говорили единым голосом о вещах, которые не включены в их контракты, а также о моментах, которые меняются в нашей отрасли. Все это преследует цель помочь «Формуле-1» стать лучше.
Однако происходящее было воспринято как жалоба на «Формулу-1» через прессу, хотя это была всего лишь попытка позаботиться об улучшении «королевских гонок».
Пресса немного неправильно все поняла, и очевидно, что руководство «Формулы-1» не совсем довольно тем, как с ним обошлись. Я думаю, что это будет уроком, и будущее сотрудничество между FOPA и «Ф-1» будет более продуктивным и менее разрушительным».
Ариф Рагимов говорит, что промоутеры хотят заранее знать о предполагаемых изменениях, а не узнавать их из прессы.
«Но мы не хотели атаковать «Формулу-1», как это было представлено в СМИ. Это была возможность обратиться к «Ф-1» с нашими проблемами и найти способ решить их. Все должно было быть очень позитивно и открыто, но в итоге все было перевернуто с ног на голову.
Вообще, мы крайне редко сталкиваемся с ситуацией, когда проблему невозможно решить. Азербайджан очень доволен нашими отношениями с «Формулой-1», и именно поэтому мы подписали и продлили наш контракт».
Напомним, что на встрече в Лондоне члены FOPA заявили о том, что их не устраивают планы Liberty Media по переводу трансляций гонок «Формулы-1» исключительно на платные телеканалы. Кроме того, им не нравится намерение владельцев чемпионата не взимать взнос с организаторов Гран-при Майами, в то время как остальные платят по 30-50 миллионов долларов.
В заявлении FOPA говорилось: «Нас беспокоит тот факт, что поклонники «Формулы-1» теряют доступ к бесплатным телетрансляциям. Помимо этого, нет ясности по многим другим инициативам, к обсуждению которых не допускаются промоутеры.
Мы считаем, что новые этапы не должны включаться в календарь в ущерб существующим Гран-при. При этом мы готовы рассмотреть альтернативные бизнес-модели, которые предлагаются исключительно новым организаторам гонок».
«Все промоутеры недовольны. Идеям Liberty Media не хватает последовательности, – жестко заявил британский промоутер Стюарт Прингл. – Мы вели себя спокойно и послушно до настоящего времени, но теперь обеспокоены будущим нашего спорта под управлением людей, которые сейчас им руководят. Если так будет продолжаться и дальше, то в «Формуле-1» будут проходить гонки второго сорта, если вообще будут проходить».
По информации Daily Mail, организаторы некоторых этапов обещали уйти из «Формулы-1», если не будут удовлетворены их условия.