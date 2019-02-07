Эльмир Алиев 11:02

Сын министра молодежи и спорта Азербайджана - Ариф Рагимов, глава компании Baku City Circuit, занимающейся организацией гонок «Формулы-1» в Азербайджане, высказал свое мнение о недавнем продлении контракта до 2023 года включительно и состоявшемся чуть ранее скандальном собрании Ассоциации промоутеров «Формулы-1» (FOPA).

Организатор Гран-при Азербайджана считает, что FOPA должна извлечь уроки из того медиа-шторма, который она создала своим открытым письмом, адресованным боссам «Формулы-1», пишет ESPN. Напомним, что промоутеры 16 гонок «Формулы-1», объединенные в FOPA, выступили против американской компании Liberty Media, которая является владельцем чемпионата. Они выразили свое недовольство относительно ряда вопросов. Встреча состоялась в Лондоне. В день, когда данная информация появилась в зарубежных СМИ, иностранные медиа сообщили, что во встрече участвовали и представители Азербайджана. Однако глава отдела маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit Нигяр Арпадараи заявила тогда haqqin.az, что «у нас c Liberty Media нормальные отношения, и в этом разговоре нас не было». В то же время, судя по высказываниям Арифа Рагимова, опубликованным сегодня на сайте ESPN, в каких-то «разговорах» он все же участвовал. «Ариф Рагимов присутствовал на обоих заседаниях», - пишет американское издание. «Мы являемся членами FOPA, и я участвовал в этой встрече, - говорит сам Рагимов. – Но у нас и в мыслях не было идеи атаковать «Формулу-1» и принуждать их делать то, чего они не делают. Идея FOPA состояла в том, чтобы все промоутеры собрались вместе и говорили единым голосом о вещах, которые не включены в их контракты, а также о моментах, которые меняются в нашей отрасли. Все это преследует цель помочь «Формуле-1» стать лучше.

Однако происходящее было воспринято как жалоба на «Формулу-1» через прессу, хотя это была всего лишь попытка позаботиться об улучшении «королевских гонок». Пресса немного неправильно все поняла, и очевидно, что руководство «Формулы-1» не совсем довольно тем, как с ним обошлись. Я думаю, что это будет уроком, и будущее сотрудничество между FOPA и «Ф-1» будет более продуктивным и менее разрушительным». Ариф Рагимов говорит, что промоутеры хотят заранее знать о предполагаемых изменениях, а не узнавать их из прессы. «Но мы не хотели атаковать «Формулу-1», как это было представлено в СМИ. Это была возможность обратиться к «Ф-1» с нашими проблемами и найти способ решить их. Все должно было быть очень позитивно и открыто, но в итоге все было перевернуто с ног на голову. Вообще, мы крайне редко сталкиваемся с ситуацией, когда проблему невозможно решить. Азербайджан очень доволен нашими отношениями с «Формулой-1», и именно поэтому мы подписали и продлили наш контракт».