Армянские военные отправились в Сирию
Группа армянских военных, в общем количестве 83 человека, прибыла в Сирию, сказал пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян, пишет Sputnik Армения.
Согласно информации, армянские специалисты будут осуществлять деятельность, связанную с гуманитарным разминированием, противоминным информированием населения, предоставлением медицинской помощи в Алеппо, исключительно вне зоны ведения боевых действий.
Вопросы пребывания армянских специалистов на территории Сирии, их статуса, деятельности и безопасности урегулированы в соответствии с армянским законодательством.
Оправка армянских специалистов в Сирию осуществляется при поддержке российской стороны.