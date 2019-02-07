Каспийская пятерка соберется в Баку

Первое заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря под эгидой министерств иностранных дел прибрежных государств состоится 19-20 февраля в Баку, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Согласно информации, на заседании планируется обсудить вопросы, связанные с реализацией Конвенции о правовом статусе Каспия, подписанной 12 августа 2018 года в Актау, а также другие вопросы.

На заседании Азербайджан будет представлять делегация во главе с руководителем Аппарата Кабинета министров, полномочным представителем Азербайджана в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря Халафом Халафовым.