Самолет с пассажирами протаранил фонарный столб

В московском аэропорту «Домодедово» произошла авария с участием пассажирского самолета, пишет Росбалт.

Согласно информации, лайнер протаранил фонарный столб. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент обошелся без пострадавших.

В самом аэропорту подтвердили данные о столкновении самолета с мачтой освещения, уточнив, что инцидент произошел при рулении по перрону на место стоянки.

СМИ сообщают, что инцидент произошел с самолетом компании «Ямал», на борту которого находилось более 60 человек.