Тайская принцесса может стать премьером страны
Партия оппозиции Таиланда "Тхаи Ракса Чаат" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра страны сестру короля - 67-летнюю принцессу Уболу Ратану, сообщает Associated Press.
Такое решение радикальным образом меняет устоявшуюся в стране традицию, согласно которой представители королевского дворца не принимают активного участия в политических делах.
В сообщении Associated Press указывается, что партия "Тхаи Ракс Чаат", кандидатом которой является старшая сестра короля Махи Вачиралонгкорна, лояльна экс-премьеру страны Таксину Чинавату.
Между тем бывший военнослужащий Прают Чан-Оча, возглавивший военный переворот, со своей стороны сообщил, что будет также баллотироваться в премьер-министры Таиланда.
Парламентские выборы в Таиланде запланированы на 24 марта 2019 года.