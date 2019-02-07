Тайская принцесса может стать премьером страны

Такое решение радикальным образом меняет устоявшуюся в стране традицию, согласно которой представители королевского дворца не принимают активного участия в политических делах.

В сообщении Associated Press указывается, что партия "Тхаи Ракс Чаат", кандидатом которой является старшая сестра короля Махи Вачиралонгкорна, лояльна экс-премьеру страны Таксину Чинавату.

Между тем бывший военнослужащий Прают Чан-Оча, возглавивший военный переворот, со своей стороны сообщил, что будет также баллотироваться в премьер-министры Таиланда.

Парламентские выборы в Таиланде запланированы на 24 марта 2019 года.