Unibank продлил депозитную кампанию +3% ещё на два месяца
Unibank продлил свою депозитную кампанию еще на два месяца, чтобы каждый мог разместить свои деньги в банке по более высокой процентной ставке. Депозитам, которые были размещены в период кампании, Unibank дарит дополнительный бонус +3%. В рамках кампании, которая продолжится до конца марта, вы можете вложить деньги в банк с очень высокой процентной ставкой. В рамках акции процентная ставка на конец периода по депозиту «Срочный» увеличилась до 13%, а процентная ставка по депозиту «Накопительный» - до 11% годовых.
Кроме того, вы можете воспользоваться депозитом «Проценты вперед» от Unibank, открыть депозитный счет в манатах и получить годовые проценты в тот же день. Годовая процентная ставка при этом 9%.
Какие преимущества вы получаете, открыв депозитный счет в Unibank?
- Вы становитесь одним из более чем 1 миллиона клиентов стабильного, развитого и прибыльного банка страны
- Вы получаете очень выгодный депозитный процент на рынке (максимум до 13%)
- Ваш депозит страхуется Фондом страхования вкладов
- Депозит, находясь в безопасном месте, приносит вам ежегодный доход.
Стоит особо отметить, что верхний порог процентной ставки по депозитам, на которые распространяются гарантии Фонда страхования депозитных вкладов, составляет 15%.
За более подробной информацией можно обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу https://www.unibank.az/az/deposits/index, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).
Unibank – банк для всех и каждого!