Unibank продлил депозитную кампанию +3% ещё на два месяца

Unibank продлил свою депозитную кампанию еще на два месяца, чтобы каждый мог разместить свои деньги в банке по более высокой процентной ставке. Депозитам, которые были размещены в период кампании, Unibank дарит дополнительный бонус +3%. В рамках кампании, которая продолжится до конца марта, вы можете вложить деньги в банк с очень высокой процентной ставкой. В рамках акции процентная ставка на конец периода по депозиту «Срочный» увеличилась до 13%, а процентная ставка по депозиту «Накопительный» - до 11% годовых.

Кроме того, вы можете воспользоваться депозитом «Проценты вперед» от Unibank, открыть депозитный счет в манатах и получить годовые проценты в тот же день. Годовая процентная ставка при этом 9%.