В России застрелили чемпиона по боксу

Профессиональный российский боксер Александр Костромин был убит накануне вечером вблизи своего дома в Белгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Белгородской области.

Александру Костромину 9 февраля должно было исполниться 30 лет. Он выступал в весовой категории до 80 кг. Победитель чемпионата России. В последние годы Костромин выступал в одном из частных клубов Белгорода, где проводятся бои без правил с участием профессиональных боксеров.