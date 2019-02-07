Спустя сто лет дашнаки вернулись в Карабах

Он также опроверг слухи о том, что «Дашнакцутюн» уже не играет никакой роли в армянской политике, из-за того, что не прошла в парламент.

«В истории Армении были периоды, когда партия «Дашнакцутюн» даже была изгнана из страны, но продолжала существовать. В свое время, после распада СССР, когда сформировался Верховный совет (парламент) Армении, «Дашнакцутюн» вообще не участвовала в выборах и не была представлена там. Однако спустя некоторое время, когда в стране начались турбулентные политические процессы, пришедшая тогда к власти политическая сила стала уклоняться от своих прежних обещаний по объединению Карабаха с Арменией, в парламенте сформировалась достаточно крупная депутатская группа, тяготеющая к нашей партии. Она сыграла весомую роль для пресечения процессов, отклоняющих армянское государство от своих основополагающих целей, заложенных в Декларации о независимости Армении 1990 года», - сказал он.

Рустамян также напомнил Пашиняну о судьбе первого президента Армении Левона Тер-Петросяна.

«Азербайджан имеет в виду решение проблемы в рамках своей «территориальной целостности». То есть вывод армянских войск и передача территорий. Хорошо хоть Пашинян выступил с заявлением о неприемлемости для армянской стороны формулы «территории в обмен на мир». Эта позиция действительно внушает хоть какую-то надежду, что Армения не окажется в сложном переговорном положении. В свое время данная формула привела к политическому самоубийству президента Левона Тер-Петросяна. Он подал в отставку. Тот, кто в армянской реальности попытается решить вопрос подобным образом, станет политическим трупом», - сказал он.

Напомним, что в 1918-1920 годах вооруженные отряды «Дашнакцутюн» орудовали в Нагорном Карабахе и Зангезуре. «Дашнакцутюн» также была правящей партией в Армении, но после ввода советских войск, ушла в подполье и эмиграцию. Для того, чтобы добиться своих целей, в своей истории дашнаки зачастую прибегали к методам террористической борьбы.