США испытали дальнобойную гаубицу видео
Американские военные в рамках программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery) испытали высокоточную гаубицу с дальностью стрельбы свыше 100 километров. Соответствующее видео опубликовано в Twitter военного полигона Юма (Аризона).
Long range precision fires are the Army’s top modernization priority, and YPG testing of the Extended Range Cannon Artillery program is critical to the Army’s goal of fielding artillery systems capable of accurately firing at targets 100 kilometers away. #ArmyModernization pic.twitter.com/nOf0XpU6up— Yuma Proving Ground (@ypg_az) 5 февраля 2019 г.
Defence Blog отмечает, что протестированное оружие является усовершенствованием последней версии самоходной гаубицы Paladin. Конструктивно артиллерийское орудие включает снаряд XM1113 и удлиненный ствол. Преимуществами гаубицы называются увеличенные дальность, скорострельность, летальность и надежность.
Для сравнения, российская 152-миллиметровая одноствольная самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» отличается максимальной дальностью стрельбы до 80 километров.