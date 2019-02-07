Синоптики о нестабильной погоде в Азербайджане

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, местами дождь, который днем постепенно прекратится. Умеренный северо-западный ветер будет усиливаться ночью и утром, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на полуострове ночью составит около трех градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла. В Баку ночью около трех градусов тепла, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана прогнозируются дожди, местами интенсивные. В горах и предгорных районах ожидается снег, местами туман. Западный ветер будет усиливаться ночью и утром.

Температура воздуха ночью составит 1-5 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла. В горах ночью от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.

Департамент гидрометеорологии предупреждает, что нестабильная погода в Азербайджане, которая будет сопровождаться кратковременными дождями, местами интенсивными, сохранится до 12 февраля. В горах и предгорных районах ожидается снег.