Песков: Януковича охраняют по указу Путина

На вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Песков сказал: "По указу президента РФ он охраняется... Государственная охрана предоставляется по решению главы государства".

На уточняющий вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: "Да, да, он был, когда Янукович въехал в РФ как глава украинского государства".

Какая именно структура - ФСО или иная - охраняет Януковича, Песков не стал комментировать: "Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана".

Журналисты поинтересовались также юридическим статусом Януковича. На это Песков сказал, что Янукович "въехал в РФ как действующий президент и глава Украины, после того как в этой стране произошел силовой захват власти".

"Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится в РФ", - заметил Песков, добавив, что сейчас Янукович не является президентом Украины, и у него "нет никакого особого или специального статуса".