Согласно указу, Центр социальных исследований является юридическим лицом публичного права, систематически анализирующим динамику развития общественных отношений, определяющим существующие тенденции в этой сфере и прогнозирующим изменения, исследующим возможное влияние на общество этих изменений, обеспечивающим изучение общественного мнения с применением современных информационных технологий и научных подходов, а также проведение социальных исследований, и представляющим госорганам результаты научно-аналитических анализов.

Администрации президента Азербайджана поручено в течение двух месяцев подготовить устав центра и представить главе государства.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по приведению актов президента в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение двух месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с указом и в течение трех месяцев проинформировать президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из данного указа.

Министерству юстиции поручено привести нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.