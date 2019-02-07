Ernst & Young: Выбор льготного жилья в Баку прошел справедливо

Система «Льготное жилье» изначально была взята под полный контроль со стороны независимой международной аудиторской компании Ernst & Young и над ней проводилось постоянное наблюдение.

25 января посредством системы «Льготное жилье» на портале «Электронное правительство» в равноправных, безопасных и полностью прозрачных условиях была осуществлена продажа 174-х квартир, из которых 46 - в домах №№1-5 и 128 - в домах №№6-7 Ясамальского жилищного комплекса.

Помимо этого, для обеспечения координированной работы системы в административном здании Государственного агентства жилищного строительства был создан оперативный штаб с участием представителей Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Национального центра сертификационных услуг, Регионального дата-центра, Государственного агентства спецсвязи и информационной безопасности, Госагентства по услугам гражданам и социальных инноваций при президенте Азербайджана.

Кроме того, специальная рабочая группа, состоящая из ответственных сотрудников соответствующих структур, обеспечила оперативное реагирование на запросы граждан, поступающие в MİDA и на «горячую линию» 108.

Все операции, проводившиеся в системе сразу после завершения процесса выбора квартир, были всесторонне изучены компанией Ernst & Young, которая 7 февраля представила свое итоговое заключение.

Согласно итоговому заключению Ernst & Young, процесс выбора квартир прошел в условиях прозрачности, безопасности, конфиденциальности и соответствует всем международным стандартам.

С полным заключением Ernst & Young можно ознакомиться, пройдя по следующей ссылке. https://mida.gov.az/documents/08022019%20Rey%20ve%20Beyanat%20AZ.pdf