В Армении госпитализировали "генерала Манвела"
Экс-депутат парламента Армении генерал Манвел Григорян госпитализирован в медцентр "Наири", рассказала заместитель директора медцентра Нонна Мартиросян, подтвердив таким образом сообщения СМИ о его госпитализации в крайне тяжелом состоянии, сообщает Новости-Армения".
"Генерал Манвел Григорян действительно госпитализирован, и в настоящий момент находится на обследовании", - сказала Мартиросян.
Замдиректора уточнила, что медцентр не имеет права предоставлять более подробную информацию ни о состоянии его здоровья, ни о том, когда его привезли в клинику.