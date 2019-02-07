В Бразилии при пожаре погибли десять футболистов
На тренировочной базе Ninho do Urubu известного бразильского футбольного клуба «Фламенго» произошел пожар, сообщает телеканал Globo.
Согласно информации, пожар потушили лишь спустя более двух часов. Огонь распространился на здание, в котором спали игроки молодежной команды «Фламенго» в возрасте от 14 до 17 лет. В результате погибли десять футболистов. Трое получили серьезные травмы, один из них в тяжелом состоянии.
База была открыта в 2018 году, она является одной из самых современных во всей Латинской Америке, отмечает телеканал.