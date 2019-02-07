В Бразилии при пожаре погибли десять футболистов

Согласно информации, пожар потушили лишь спустя более двух часов. Огонь распространился на здание, в котором спали игроки молодежной команды «Фламенго» в возрасте от 14 до 17 лет. В результате погибли десять футболистов. Трое получили серьезные травмы, один из них в тяжелом состоянии.

База была открыта в 2018 году, она является одной из самых современных во всей Латинской Америке, отмечает телеканал.