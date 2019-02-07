За два года «Шебеке» обслужила два миллиона граждан

Исполняется 2 года со дня сдачи в пользование центров обслуживания «Шебеке», созданных по инициативе Министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) в составе ООО «Азерпочт».

По этому случаю предусматривается проведение ряда мероприятий. Так, на официальной странице в социальной сети Facebook - https://www.facebook.com/shebeke.az/ центра обслуживания «Шебеке» будет проведен конкурс. Первые 5 пользователей страницы, правильно ответившие на 3 вопроса по предоставляемым «Шебеке» услугам, станут победителями конкурса.

ООО «Азерпочт» 10 февраля наградит победителей смартфонами. Кроме того, в этот же день особо отличившиеся в работе сотрудники «Шебеке» будут награждены сертификатами.

На данный момент в стране функционирует 9 центров обслуживания «Шебеке». Шесть из них расположены в Баку. Остальные три – в Джалилабаде, Загатале и Сумгайыте.