За два года «Шебеке» обслужила два миллиона граждан
Исполняется 2 года со дня сдачи в пользование центров обслуживания «Шебеке», созданных по инициативе Министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) в составе ООО «Азерпочт».
По этому случаю предусматривается проведение ряда мероприятий. Так, на официальной странице в социальной сети Facebook - https://www.facebook.com/shebeke.az/ центра обслуживания «Шебеке» будет проведен конкурс. Первые 5 пользователей страницы, правильно ответившие на 3 вопроса по предоставляемым «Шебеке» услугам, станут победителями конкурса.
ООО «Азерпочт» 10 февраля наградит победителей смартфонами. Кроме того, в этот же день особо отличившиеся в работе сотрудники «Шебеке» будут награждены сертификатами.
На данный момент в стране функционирует 9 центров обслуживания «Шебеке». Шесть из них расположены в Баку. Остальные три – в Джалилабаде, Загатале и Сумгайыте.
В центрах обслуживания сосредоточены услуги, предоставляемые населению 8 структурами МТСВТ. Основная цель создания центров «Шебеке» – оказание услуг в соответствии с высокими стандартами, обеспечение удобства в обслуживании пользователей, предотвращение потери времени, обеспечение прозрачности. Отметим, что включая январь текущего года, около 2 миллионов граждан воспользовались различными услугами центров «Шебеке».
В «Шебеке», помимо традиционных телекоммуникационных и почтовых услуг, оказываются банковско-финансовые и туристические услуги, осуществляется продажа авиабилетов. Здесь также организована продажа международных и локальных платежных карт, полисов обязательного страхования, электронной подписи, конвертов, марок и открыток, оказываются услуги по денежным переводам, бюджетным и коммунальным выплатам, выплатам по Государственному ипотечному фонду, регистрации мобильных устройств.
В центрах также можно воспользоваться терминалами самообслуживания. Посредством платежной системы SmartPay возможно осуществлять оплату коммунальных, мобильных, телекоммуникационных и ряда других услуг.
Центры обслуживания доступны для граждан в течение всей недели. А колл-центр «Шебеке» (169) принимает звонки в режиме 24/7. Кроме того, обращения принимаются посредством онлайн-консультации на официальном сайте ООО «Азерпочт».
Также ведется работа по обеспечению охвата сетью центров обслуживания «Шебеке» всех районов Баку. На следующем этапе планируется открытие центров «Шебеке» в других крупных городах и районах страны.