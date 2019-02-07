Total эвакуирует сотрудников из Венесуэлы

Французская энергетическая компания Total эвакуирует оставшихся сотрудников из Венесуэлы. Об этом генеральный директор корпорации Патрик Пуянне заявил на телеконференции для инвесторов, сообщает Reuters.

Кроме того, Пуянне сообщил, что счета Total в Венесуэле заблокированы из-за американских санкций — в конце января США ввели санкции против венесуэльской нефтекомпании PDVSA и заблокировали некоторые связанные с ней счета.

«Очевидно, что наш приоритет — безопасность всех наших людей, и мы эвакуируем всех с прошлого понедельника»,— заявил Пуянне.

По его словам, Total будет управлять венесуэльским бизнесом из Европы, а не из США.